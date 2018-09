ROMA – E se Fabrizio Corona entrasse nella casa del Grande Fratello Vip? Le voci si rincorrono frenetiche sul web dopo che il solitamente bene informato Davide Maggio ha lanciato la bomba: secondo il blogger gli autori del reality starebbero facendo carte false per aggiudicarsi la presenza dell’ex fotografo dei vip.

Al momento sono solo indiscrezioni: non è chiaro in che versione Fabrizio Corona potrebbe varcare la fatidica porta rossa. Se in veste di ex fidanzato di Silvia Provvedi o, sarebbe clamoroso, come concorrente a sorpresa.

In una recente intervista a Verissimo, l’ex re dei paparazzi aveva confessato di non aver mai amato Silvia. Lei, poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, aveva detto: “Di un uomo piccolo così non parlo più”. Chissà che faccia farebbe a vederselo piombare in casa.