ROMA – Alfonso Signorini, direttore del settimanale “Chi” e opinionista in studio del Grande Fratello Vip, intervistato da Chiambretti, svela un retroscena dietro al litigio in diretta tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi:

“Quella sera ero anche un po’ storto e ti spiego anche il perché. La gente vede la tv e interpreta in maniera non proprio esatta. Adesso vi racconto quello che c’è dietro. Pochi minuti prima di andare in onda mi è stato detto ‘guarda, durante il blocco di Corona, tu e Ilary non potete assolutamente intervenire’. Al che io ho detto ‘ma state scherzando? Ma allora cosa ci stiamo a fare?’. Quello era l’evento più importante della serata. Ma loro ci hanno detto ‘indicazioni aziendali’. Sai davanti a queste parole uno si ritira e accetta. Però devo dire che non mi è sembrata una mossa intelligente”.

E Signorini ha svelato che al termine del blocco della lite tra la Blasi e Corona, si è avvicinato alla padrona di casa per farle i complimenti e dirle che aveva ‘avuto le p**le’ per affrontare tale argomento in prime time.