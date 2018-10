Fabrizio Corona-Ilary Blasi, l’audio (senza censure) non andato in onda

ROMA – Ilary Blasi discute in maniera furibonda con Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip. La vicenda riguarda la presunta notte che avrebbe passato Francesco Totti con Flavia Vento. Corona, all’epoca (2005) parlò dell’esistenza di prove compromettenti che avrebbero documentato la notte tra i due. Per evitare scandali, il materiale in suo possesso venne acquistato per 50mila euro dal fratello di Totti senza che il capitano della Roma sapesse nulla.

Ed è stato lo stesso Totti, in queste settimane, a ritirare fuori la vicenda nel suo libro, negando categoricamente che tra lui e la Vento ci fosse stato qualcosa. Del presunto flirt ha parlato ora anche Ilary Blasi, la moglie dell’ex capitano della Roma nonché conduttrice dell’edizione del Grande Fratello Vip in corso. La Blasi ne ha parlato in diretta, togliendosi più di un sassolino dalla scarpa. Chissà quanto ha aspettato questo momento la conduttrice romana. “Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa?” dice Ilary a l’ex re dei paparazzi che non la prende affatto bene, scatenando una lite furibonda visibile copiando questo link (https://twitter.com/GrandeFratello/status/1055564053433659392).

La puntata speciale del Grande Fratello Vip dedicata all’atteso confronto tra l’ex fotografo dei vip e Silvia Provvedi, si trasforma così in un momento di rivalsa per la conduttrice.

Ora su Instagram spunta un filmato in cui si sentono tutte le durissime parole pronunciate da Corona contro la conduttrice. Ecco cosa dice Corona alla conduttrice Mediaset: “Tu non sai nemmeno quello che dici. Tu non ti puoi permettere di dire a una persona che ha fatto due anni di galera e non sai cos’è la galera, fare una battuta… Tu non sai nulla, non sai la storia di Silvia (Provvedi, ndr), entra nelle storie della persone. I reality sono la realtà, tu non sai niente, tu non lo sai cos’è la realtà. Io l’ho detto a quelli qui dentro lasciatemi stare perché se tu fai la fig*** con me non vai da nessuna parte. Capito? Vai adesso spegnimi, spegnimi, spegnimi, spegnimi, spegnimi”, grida l’ex re dei paparazzi, completamente fuori di sé.