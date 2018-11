ROMA – Fabrizio Corona, ospite di Verissimo, è tornato sulla lite con Ilary Blasi durante la diretta del Grande Fratello Vip. Tra le varie cose dette da Corona almeno una lascia perplessi: “Totti è d’accordo con me”. Strano, visto che sulla autobiografia di Totti recentemente pubblicata l’ex capitano della Roma negava di aver tradito Ilary con Flavia Vento (come invece sostenuto da Corona in passato).

“Non ho bisogno di leccare il c..o a nessuno. Totti è d’accordo con me sulla questione e per questo ho scritto quel post”, ha detto Corona a Silvia Toffanin. “Quello che ha detto Ilary è stato gravissimo. Ha espresso giudizi morali su di me ma non può farlo perché la conosco da più di venti anni. Se la deve prendere col marito non con me, io ho fatto solo un reportage. Quello che ha scritto Totti nel suo libro è falso”.

“Uscito di galera ho detto solo una parola da Maurizio Costanzo: il peso della parola. Io la maestrina non me la sono fatta fare nemmeno dal giudice. Ha espresso giudizi morali e personali su di me in trasmissione. Non svegliare il cane che dorme, a me devi lasciarmi stare. Ha detto che io assoldo le ragazze per dire falsità, io sono stato assolto da quelle accuse. Chiedo scusa a Francesco Totti per avergli detto di non sapere l’italiano. Se vedo Ilary Blasi l’abbraccio e le chiedo scusa. Poi è normale che io facendo marketing con la “caciotta” ci vivo”.