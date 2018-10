ROMA – “Noi conosciamo Ilary e sappiamo da che parte stare”. Nella faida tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, Le Iene stanno con la conduttrice del GF Vip, che pure è stata al timone di tante edizioni passate dello show di Italia 1. A parlarne in trasmissione sono stati i conduttori Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, che hanno rievocato la lite avvenuta giovedì scorso in diretta tv.

“Io ero assopito e mi ha svegliato questo che urlava, chi era?”, dice Savino. “Era Corona!”, replicano quelli della Gialappa’s buttandola subito in caciara. Ne viene fuori un divertente sfottò dell’ex fotografo dei Vip. “E’ entrato per fare pace con una delle Donatella”, “Pensa se era entrato a far guerra…”, continuano.

Poi da Savino arriva un colpo basso: “Bisogna capirlo – dice – Corona è nervoso, sta collezionando tutti i tipi di reati, gli manca solo l’abigeato, il furto di bestiame”. Un chiaro riferimento ai trascorsi giudiziari dell’ex re dei paparazzi, da poco scarcerato. “Fabrizio stai calmo, rischi di rovinarti la reputazione”, insistono sarcastici quelli della Gialappa’s.

Poi la Marcuzzi e Savino tirano fuori una caciotta, con su incollata la foto di Corona. Il riferimento è alla battuta di Ilary che nel corso del litigio gli ha dato del “caciottaro”. La Gialappa’s chiude sferzante: “Ma si mette in frigo o nel controsoffitto?”. Il riferimento è ai famosi soldi nascosti nel controsoffitto di casa della sua collaboratrice Francesca Persi e costati a Corona l’ultimo periodo in carcere.