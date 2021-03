Fabrizio Corona, le parole dal carcere: “Mi manca la semplicità della vita, sono stanco”

“Mi manca da morire il mare, l’oceano, nuotare a cielo aperto ai confini del mondo senza dare conto e giustificazioni a nessuno. Mi manca da morire la mia libertà, la mia vita, la possibilità di svegliarmi e dire oggi parto e vado dall’altra parte del mondo”.

Fabrizio Corona via Instagram, quindi con la collaborazione di qualcuno, torna a parlare. Sfondo nero e un testo che più che un messaggio sembra una richiesta d’aiuto.

Fabrizio Corona e sciopero della fame in carcere

Fabrizio Corona, ricordiamo, in carcere sta proseguendo lo sciopero della fame, queste almeno erano le ultime notizie, e da più giorni i suoi legali si appellano “all’umanità” perché le sue condizioni di salute fisica e mentale destano serie preoccupazioni.

Fabrizio Corona, le parole dal carcere: “Sono dieci anni che vivo così e sono stanco. Molto stanco”

“Mi manca vivere – scrive ancora Fabrizio Corona – mi manca la semplicità della vita. Sono dieci anni che vivo così e sono stanco. Molto stanco”. L’ex re dei paparazzi da lunedì 22 marzo si trova in carcere a Monza dopo alcuni giorni passati nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato per essersi ferito al braccio non appena saputo della revoca ai domiciliari.