ROMA – Fabrizio Corona interviene con una telefonata in diretta a Mattino Cinque: il re dei paparazzi ha parlato del suo nuovo amore, Zoe Cristofoli, del suo riavvicinamento a Nina Moric e dei suoi nuovi progetti lavorativi. Nessuna risposta invece su Silvia Provvedi, con la quale si è lasciato dopo una lunga storia (durata anche mentre lui era detenuto in carcere).

Per quanto riguarda il lavoro, Corona ha detto: “Il 1 ottobre lancerò il mio portale dove racconterò la mia vita 24 ore su 24 in diretta”.

Una delle notizie dell’estate è stato il riavvicinamento tra il fotografo e la ex Nina Moric, per amore del figlio Carlos: “Il riavvicinamento con Nina è una delle cose più belle che ho fatto e che mi rende più felice in assoluto. Quella foto che avete visto postata sui social risale a domenica sera e penso che da ora in poi, tutte le domeniche le passeremo così: insieme a mia moglie e a mio figlio a mangiare una pizza felici e sereni”.

Alla domanda su Silvia Provvedi, Corona ha invece preferito glissare, promettendo che presto racconterà la sua versione.