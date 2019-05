ROMA – Nina Moric, via Instagram, ha voluto mandare un messaggio a Fabrizio Corona: “Carlos is waiting for you”: ha scritto la croata, tentando probabilmente di risollevare lo stato d’animo di Fabrizio ancora detenuto nel carcere di San Vittore.

Fabrizio Corona e… il “Grande Fratello”.

Come passa il tempo in carcere il buon Fabrizio Corona? Flessioni? Addominali? Libri? Riviste? Pallina contro il muro? Se questa domanda vi assilla e non ne riuscite a venire a capo ecco cosa scrive sull’argomento, delicato, anzi, delicatissimo, Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”:

“Fabrizio Corona, 45 anni, è da poco tornato in carcere per non aver rispettato i provvedimenti del Giudice di sorveglianza – scrive Dandolo – Si dice sia molto avvilito e che trovi un po’ di sollievo solo guardando la tv. Il suo programma preferito? Il Grande fratello. Nel reality quest’anno figura tra i concorrenti un suo ex collaboratore? Chi è? Ah, saperlo…”. Fonte: “Oggi”.