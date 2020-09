Fabrizio Corona: “Nina Moric non sta bene, non è capace di dare giudizi seri”

Fabrizio Corona è tornato in tv, nel programma Live – Non è la d’Urso. Durante il suo intervento ha parlato delle sue ex, in particolare di Nina Moric.

Ospite in collegamento a Live – Non è la d’Urso, Fabrizio Corona, che torna in tv dopo circa un anno e mezzo, parlando del legame con il figlio ha ribattuto alle accuse mosse da Nina Moric.

Qualche settimana fa Nina Moric ha accusato Corona di sfruttare il figlio Carlos per fini economici, definendolo una “macchina da soldi”.

In una lettera su Instagram la Moric ha scritto che non riesce più a vedere il figlio, ma Fabrizio Corona è pronto a rispondere.

“Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre, Nina ci manca molto.

La nostra porta è sempre aperta, non entro in polemiche perché al momento non è capace di dare giudizi seri.

Nina Moric non sta bene ha passato cose bruttissime, le vogliamo bene” ha detto Fabrizio Corona.

Al termine del collegamento Fabrizio Corona “ci prova” con la d’Urso commettendo una gaffe.

“Prima di chiudere Barbara volevo dire che sei splendida, che sapere che hai 65 anni è incredibile. Quando ti ho visto ero meravigliato. Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile”.

La conduttrice allora precisa ridendo: “Grazie ma di anni ne ho 63”.

Poi prosegue: “Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo, volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Detto questo anche ciao… Salutami assoreta!”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)