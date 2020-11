Fabrizio Corona a Non è l’Arena: “Se torno in carcere sarebbe la morte di mio figlio”

Ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena è Fabrizio Corona, che in collegamento parla di quanto gli sta accadendo e poi conclude in lacrime.

Fabrizio Corona attende con ansia il verdetto del Tribunale che il 25 novembre deciderà sul suo futuro, l’ex re dei paparazzi, in collegamento con Non è l’Arena, appare provato e con gli occhi lucidi ringrazia Massimo Giletti. “Prego Dio di non tornare in carcere, sarebbe la morte per mio figlio”, dice in lacrime Corona.

Quindi Corona ringrazia Giletti: “Ti voglio un bene dell’anima, sei stato l’uomo che più mi è stato vicino in quell’anno. Voglio bene ad Asia Argento e a mia mamma, forse siete le uniche persone che mi siete vicino”.

“Io so bene che sei il diavolo per molti – lo saluta Giletti -, ma stare vicino alle persone in difficoltà per me è importante. Poi sbagliato o giusto che sia, anche a me non frega di quello che dicono”. “Ciao Massimo”, dice Corona con la voce rotta prima di chiudere il collegamento.

Corona contro Briatore e la Gregoraci

“Il nulla assoluto”, dice Fabrizio Corona sempre in collegamento con Massimo Giletti a Non è l’Arena. Spara a zero su Flavio Briatore. “Mi dispiace quando tu lo inviti a parlare di politica, lui non paga le tasse in Italia e se lo avessi fatto io avrei preso 50 anni di carcere. Briatore rappresenta l’esempio e l’essenza del mio libro, un uomo che attraverso non meriti ma rapporti personali, a cominciare da Luciano Benetton, è arrivato a ricoprire ruoli di potere”.

Secondo Corona, il manager “è stato anche fortunato nelle sue attività e nel marketing e comunicazione con le top model con cui non è mai stato fidanzato, da Naomi Campbell ad Heidi Klum”. Poi la bordata su Elisabetta Gregoraci: “Alla fine ha incontrato una ragazza semplice, e non dico altro se no prendo 500 querele, oggi è la signora Briatore”. (Fonte Non è l’Arena).