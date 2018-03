ROMA – L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, è intervenuto a Mattino Cinque per commentare la decisione del giudice di Sorveglianza di Milano, Simone Luerti, che ha respinto la richiesta di revoca dell’affidamento terapeutico concesso all’ex re dei paparazzi, avanzata dalla Procura dopo il video postato su Instagram dallo stesso Corona.

“Mi auspicavo che Fabrizio non facesse nulla ma quando ho visto la richiesta della Procura ho pensato che fosse esagerata” ha dichiarato Chiesa sottolineando poi come “in un Paese in cui tutti dicono ciò che vogliono l’unico a cui è stata tolta la parola è Fabrizio”.

L’avvocato ha promesso che Fabrizio Corona “si atterrà alle prescrizioni che gli sono state imposte” ma ha chiesto con forza che non si esageri quando si parla del suo assistito. “Non difendo un pluriomicida o un narcotrafficante internazionale, difendo un bravo ragazzo solo un po’ scapestrato. Tutto ciò che avviene intorno a lui è un po’ esagerato.”