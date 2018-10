Fabrizio Corona ripassa la parte in camerino al GF Vip: era tutto preparato?

ROMA – Dopo la sfuriata in tv e sui social contro Ilary Blasi, si torna a parlare di Fabrizio Corona. Spunta infatti un video, di Gossippiamo, in cui l’ex fotografo sembra ripassare la parte prima di andare in onda nella puntata del Grande Fratello Vip (video che nelle ultime ore è stato rimosso dal web). Prima di andare in onda dall’interno della casa, Fabrizio Corona chiede di rivedere una scena in particolare, quella dell’accendino, e poi ascoltare attentamente le indicazioni dello staff in merito al discorso.

“Com’era la scena dell’accendino? Fammela rivedere?”, dice Corona. “Hai 22 minuti – aggiunge poi Parpiglia – le dici ‘aspetta, adesso andiamo a fumare la sigaretta in giardino’”. Il video di chiude così, senza fare neanche accenno al possibile scontro con Ilary Blasi, ma sul web si scatena il putiferio e sono in molti a dire che tutto sia stato preparato”.

A chiarire la situazione ci ha pensato, prontamente, Gabriele Parpiglia – caro amico di Fabrizio Corona, nonché protagonista del video incriminato. Il giornalista, su Instagram, ha spiegato che quelle circolate sono state solo bufale: “Vergognatevi! Erano le prove del promo lanciato a inizio puntata nel camerino. Ignoranti!”.

“Quando si gira una scena, si guarda in camera audio, luci, eccetera. Per capire se rifarla o no. C’erano autori e registi. Vergognatevi, co***oni! Vivere di fakenews… che vita di m***a”, ha continuato Parpiglia, senza mezzi termini.