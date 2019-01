Fabrizio Corona: “Silvia Provvedi mi tradì con Fedez”. Sui social: “Quindi il rapper tradì Chiara Ferragni?” Ecco le date

ROMA – Intervistato da “Verissimo”, Fabrizio Corona ha lanciato la bomba: “Silvia Provvedi mi tradì con Fedez”. Sui social la domanda ora ricorre: “Quindi Fedez ha tradito Chiara Ferragni?”. Non è detto. Anzi. Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, infatti, sono stati insieme tra il 2015 e il 2018 quando la loro storia naufragò in diretta al Grande Fratello Vip. Ufficialmente, invece, Fedez e Chiara Ferragni sono fidanzati dall’ottobre del 2016. Quindi, stando a queste date, Fedez potrebbe anche non aver tradito Chiara Ferragni. Ma questa storia è tutta piena di condizionali.

Sono, infatti, da prendere con le pinze le parole di Corona a “Verissimo”. Intanto la Ferragni, su Instagram, a domande secca di un fan: “Ma Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi?” ha risposto con un semplice: “Ma ti pare?”

“Lei mi ha tradito – ha detto Corona a Silvia Toffanin – parlo di Fedez, parlo di un altro cantante. Se sono veri tradimenti? Io so che sono veri, questa è la mia opinione, il mio punto di vista. I suoi tradimenti non mi hanno ferito. Ho cominciato io, poi lei l’ha fatto per ripicca. Gli ultimi tre mesi sono stati deleteri, con liti incredibili. L’ho vista, è in forma. Spero che un giorno possiamo tornare amici e andare a prenderci un caffè”.

Corona durante l’intervista ha anche parlato di Belen e Nina Moric:

“Io – ha detto Corona – non rinnego il matrimonio con Nina però il concetto di famiglia che avevo con Belén non l’ho avuto con Nina. Io penso che con il tempo l’amore cambia. Belén ha ragione quando dice che se provassimo a tornare insieme non durerebbe. Con Nina provo un bene che è una protezione. Con lei provo un bene che va oltre ogni cosa. Non ho ripreso a corteggiarla. Non le ho mai rifatto la corte. Abbiamo vissuto il dolore dell’aborto. Si è trattato di due aborti naturali. Con Nina, che ha perso due gemelli e poi è accaduto anche a Belén. Forse siamo stati fortunati perché poi ho fatto quattro anni di galera. Penso che anche se avessimo avuto quel bambino, ci saremmo lasciati”