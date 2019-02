ROMA – Fabrizio Corona è stato veramente aggredito da alcuni spacciatori mentre stava girando un servizio nel bosco di Rogoredo? Striscia la Notizia, con il servizio “Fabrizio Corona e i marchi furbetti”, cerca di fare ordine su quanto accaduto:

“Ecco Corona – dice la voce fuoricampo del servizio di “Striscia la Notizia” – che esce provato dal boschetto dopo l’incontro ravvicinato con gli spacciatori. Spacciatori che tra l’altro, nelle immagini del reportage, non si sono mai visti”.

“Il re dei paparazzi stremato – continua – riesce però a trovare la forza per passare davanti a quest’auto in modo che si veda bene il marchio. Fino a quel punto l’intrepido si è mostrato a petto nudo ma… in attesa dei soccorsi indossa un giubbotto che sprizza marchi da tutti i pori”.

“E non è finita – spiega il servizio – Poco dopo scendendo dall’ambulanza Corona sfoggia un altro giubbotto di una nota marca di abbigliamento sportiva. In studio tra l’altro il tenebroso Fabrizio presenta tre persone che lo avrebbero accompagnato nel boschetto. Lui li definisce ‘ragazzi normalissimi’. Ma quali normalissimi. Uno dei tre è il titolare di una linea di abbigliamento tra l’altro partner commerciale del nuovo brand di Corona.

“Ma c’è dell’altro – continua – perché Corona ospite di ‘Mattino 5′ si gira e si rigira sulla sedia per esibire platealmente il nome del suo marchio sulla schiena. La Panicucci lo riprende. Poco dopo in trasmissione viene trasmesso un breve filmato. E chi c’è come protagonista? E’ sempre il suo socio in affari”.

Ecco il link al servizio di “Striscia la Notizia”: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/fabrizio-corona-e-i-marchi-furbetti_44608.shtml