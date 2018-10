ROMA – Valerio Staffelli, l’inviato di “Striscia la Notizia”, ha consegnato il Tapiro d’oro a Fabrizio Corona. Tapiro consegnato per la notizia dei duemila euro che Fabrizio Corona, almeno così si diceva, aveva deciso di donare in beneficenza. Duemila euro che però, sempre così si diceva, erano stati rifiutati. Ma Corona, preso il tapiro, spiega che in realtà si tratta di una fake news:

“È una fake news. Smentisco anche che non abbiano accettato i soldi perché erano falsi”.

Sulla sua vita privata, l’ex re dei paparazzi, ammette: “Non so più amare, ho perso il cuore”. E precisa: “Mi è ripresa la malattia di aver voglia di fare l’amore tutti i giorni con delle donne diverse”. Infine, Corona rivela: “Sono incazzatissimo con una persona che ha vissuto con me per 15 anni. Mi ha fatto la cosa più orribile che mi potesse fare. Non dico il nome ma lo vedrete sui giornali”.