ROMA – Andrea Iannone? "Forse pensa di essere me…". E Barbara D'Urso "non la rispetterò mai". Fabrizio Corona, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, è un fiume in piena: ha il volto rilassato e sembra aver abbandonato almeno in parte l'atteggiamento strafottente che lo contraddistingue. Ma sotto il sorriso continua a mandare attacchi e frecciatine a tutti: Alda D'Eusanio, Nina Moric e pure "quella" come la chiama lui, cioè la regina di Canale 5 Barbara D'Urso. Al punto che Silvia Toffanin visibilmente imbarazzata lo interrompe e chiede scusa.

Il momento più critico è proprio quando si parla della sua ex, Nina Moric, protagonista di un fuoriprogramma al Grande Fratello: “Pietoso, vergognoso, pietoso, prima di quest’apparizione televisiva pensavo di aiutarla, pensavo fossero lacrime vere quelle che sentivo al telefono e ora invece non le risponderò mai più. Non si può strumentalizzare il figlio. Si è fatta strumentalizzare dal programma e da quella donna”.

“Si è fatta strumentalizzare – attacca Corona – da quell’altra perché quell’altra se l’era studiata”. Ma la Toffanin si affretta a difendere la collega, conduttrice di GF 15, Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo a Corona un po’ di rispetto: “Non porterò mai rispetto, mi hai chiesto del programma ed io commento”.

Il veleno sale anche quando la Toffanin gli mostra le foto di Belen e Andrea Iannone e lo stuzzica: “Vi assomigliate, ti fa piacere?”. Corona scoppia a ridere e poi lo incenerisce: “Forse pensa di essere me, a volte mi confondo…”.