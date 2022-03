Fabrizio Curcio chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Protezione Civile, laurea, biografia e carriera. Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è ospite questa sera 25 marzo di Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Fabrizio Curcio

Fabrizio Curcio è nato a Roma il 24 novembre del 1966. Ha 56 anni. Si laurea in Ingegneria all’Università La Sapienza di Roma, con un Master in Sicurezza e Protezione, approdando poi nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel 1997 è al Comando Provinciale di Venezia con la qualifica di Ispettore antincendi. Durante il Giubileo del 2000 è coordinatore dei Vigili del Fuoco impegnati nell’organizzazione delle misure di sicurezza dell’evento.

Moglie, figli, vita privata di Fabrizio Curcio

Per quanto riguarda la vita privata di Curcio si hanno poche informazioni: ha tre figli, ma non si conosce il nome della compagna. Non sappiamo se sia sposato o meno.

La carriera di Fabrizio Curcio

Nel 2002, per il vertice tra la NATO e la Russia tenutosi in provincia di Roma, Curcio è responsabile dei Vigili del Fuoco. Nel 2007 si trasferisce al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2008 al 2015 partecipa alle crisi emergenziali di quegli anni: dall’alluvione di Messina e quelle in Liguria e Toscana, dal terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila al naufragio della nave Costa Concordia. Curcio, dal 2015 al 2017, è al capo del Dipartimento della Protezione Civile, che lascia nel 2017 per motivi personali venendo sostituito da Angelo Borrelli. Il 26 febbraio 2021 viene nuovamente nominato Capo del Dipartimento della Protezione Civile dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

