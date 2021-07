Fabrizio De André chi era: ex moglie Dori Ghezzi, figli, data nascita, causa morte, peso, altezza, YouTube (foto Ansa)

Fabrizio De André chi era: ex moglie Dori Ghezzi, figli, data nascita, causa morte, peso, altezza, YouTube. In prima serata, Rai 3 trasmetterà “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato”. Lo storico filmato del concerto di Genova del 3 gennaio 1979 di Fabrizio De André con la PFM, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari.

Data nascita, peso e altezza di Fabrizio De André

Il cantante è nato il 18 febbraio 1940 a Pegli ed è morto l’11 gennaio 1999, Città Studi a Milano. Fabrizio De André era alto 175 cm per un peso forma di 70 kg. Fabrizio Cristiano De André, noto come Fabrizio De André, è stato un cantautore italiano. Considerato da molti critici musicali uno dei più importanti e influenti cantautori italiani. Su YouTube, è possibile ascoltare tutte le sue canzoni. E’ sufficiente digitare il suo nome ed il suo cognome nella sezione ‘trova’.

La causa della morte di Fabrizio De André

De André muore l’11 gennaio 1999 all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove era ricoverato per l’aggravarsi della malattia, circa un mese prima di compiere 59 anni. Combatteva da tempo contro un tumore maligno.

L’ex moglie Dori Ghezzi, i figli: la vita privata di Fabrizio De André

Alla fine del giugno 1961 Beppe Piroddi, uno dei playboy più in auge in quel tempo, presenta a De André Enrica Rignon, detta “Puny”. Enrica, grande appassionata di jazz, è una ragazza che ha quasi sette anni in più di Fabrizio ed appartiene a una delle famiglie più abbienti di Genova. Dopo qualche mese che i due si frequentano, “Puny” (deceduta nel 2004) resta incinta, e a Recco diviene la prima moglie di De André. Nel 1962 nasce il figlio Cristiano. I due si separeranno a metà degli anni settanta.

Durante le registrazioni di un disco, nello studio a fianco sta registrando il suo nuovo disco da solista Dori Ghezzi (in una pausa della sua collaborazione con Wess): è l’inizio di una nuova e duratura relazione (artefice del primo incontro sarà un comune amico, Cristiano Malgioglio), che sfocia nel matrimonio tra i due il 7 dicembre 1989, dopo quindici anni di convivenza. Nella seconda metà degli anni settanta, in previsione della nascita della figlia Luisa Vittoria De André (detta Luvi) si stabilisce nella tenuta sarda dell’Agnata, a due passi da Tempio Pausania, insieme a Dori Ghezzi.