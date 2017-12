ROMA – Visita a sorpresa di Fabrizio Frizzi ad Antonella Clerici. Accompagnato da Carlo Conti, il popolare conduttore è apparso in televisione a La Prova del Cuoco, la prima apparizione in tv dopo il malore che l’ha colpito lo scorso ottobre. La Clerici, visibilmente sorpresa, si è commossa e dopo averlo abbracciato hanno iniziato a cucinare tutti e tre insieme e scherzare.

L’incursione di Frizzi nel programma è stata breve, ma ha commosso tutto il pubblico che lo attende alla conduzione de L’Eredità. Se il collega e amico Carlo Conti infatti l’ha sostituito, e l’ha accompagnato dalla Clerici, il prossimo 15 dicembre a tornare al timone sarà proprio Frizzi, che sembra essersi ripreso completamente dal malore. Ad accoglierlo dunque non ci saranno solo i colleghi, ma anche il suo affezionato pubblico che sembrava averne sentito la mancanza, come scrive Blogo:

“Sto meglio”, ha detto Frizzi. E ha annunciato il ritorno a L’eredità dalla puntata del 15 dicembre. Del resto lo studio Dear di Roma dove si registra il quiz del preserale è vicino a quello della trasmissione del mezzogiorno. La Clerici ha lanciato un’idea: “Quando facciamo un programma insieme?”. Ed è partita la canzone I migliori anni di Renato Zero. Lei, poi, è scoppiata a piangere appena l’amico-collega si è allontanato: “Sono davvero felice che Frizzi stia bene così, non volevo piangere davanti a lui, piango davanti a voi, sono contenta. Noi tre siamo molto legati, facciamo lo stesso mestiere e ci vogliamo bene, abbiamo sofferto tanto e ci siamo preoccupati. Davvero vogliamo fare I migliori anni insieme, non so quando ma…”.