Fabrizio Frizzi, il gesto di Carlotta Mantovan nel giorno del compleanno

ROMA – Fabrizio Frizzi oggi 5 febbraio avrebbe compiuto 61 anni. Il noto conduttore televisivo, scomparso tragicamente lo scorso anno, ha lasciato nel cuore di tutti un grande dolore. Sia Rita Dalla Chiesa che Antonella Clerici hanno voluto ricordare il loro caro amico. Diversamente, invece, Carlotta Mantovan, moglie del conduttore, ha preferito chiudersi nel dolore

Frizzi e Carlotta Mantovan sono stati assieme per molti anni. La prematura scomparsa dell’ex conduttore de L’Eredità ancora oggi, a distanza di quasi un anno, porta dolore e sofferenza. Proprio per questo motivo, la vedova, nel giorno del compleanno del marito ha preferito tacere e mantenere il silenzio sui social.

Rita Dalla Chiesa poche ore fa fa sul suo profilo Instagram ha postato un ritratto di Fabrizio Frizzi. Oggi, infatti, l’uomo avrebbe dovuto compiere 61 anni ma purtroppo come qualcuno ha ricordato bei commenti la vita è stata troppo ingiusta. Nello scatto in questione si vede l’immagine di Fabrizio sorridente e sereno. Alle spalle, il mare e un paesaggio. Poche parole e tanto amore in quella semplice descrizione.

“5 febbraio. Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada” ha scritto la Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa, da quando è morto Fabrizio Frizzi, non ha trascorso un giorno senza ricordare la sua persona. La ex moglie del presentatore ha sempre avuto un bellissimo racconto con lui e la sua nuova famiglia, Carlotta Mantovan e la piccola Stella Frizzi.