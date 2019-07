ROMA – Carlotta Mantovan posta una foto insieme alla figlia Stella. Della piccola si vede solo un piede e non il viso, probabilmente per tutelarla. Sia lei, sia mamma, indossano le scarpe da ginnastica.

La vedova di Frizzi mette a confronto il suo piede con quello di Stella, facendo capire ai fan come la sua bambina stia crescendo in fretta. Si tratta di un’immagine semplice che ha ricevuto molti like, con i follower della Mantovan che l’hanno riempita di commenti molto positivi e simpatici.

Questa volta, Carlotta non ha pubblicato immagini di animali come spesso fa. Com’è noto, la moglie di Fabrizio Frizzi ama infatti molto il verde e gli animali. Carlotta ama rilassarsi assieme ai cavalli: si tratta di una passione che condivideva con Fabrizio e che ora ha trasmesso anche a Stella.

La vedova di Frizzi non ha mai esternato il suo dolore da quanto è scomparso il marito. Con molta calma è riuscita a superare il lutto. Anche queste foto ne è la conferma.

Fonte: Instagram