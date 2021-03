Fabrizio Frizzi chi era: causa della morte, data del decesso, anniversario, età, moglie, figli, vita privata, carriera. Oggi è il terzo anniversario della morte di Frizzi avvenuta il 26 marzo del 2018.

Ieri Amadeus gli ha reso omaggio durante l’ultima puntata de I Soliti Ignoti. Frizzi ha sempre unito tutti, è stato uno dei conduttori televisivi più amati di sempre dagli italiani.

Fabrizio Frizzi chi era: causa della morte, data del decesso, ischemia cerebrale e ictus

Il 23 ottobre 2017 venne colto da una lieve ischemia cerebrale mentre stava registrando una puntata del quiz L’eredità. Fu subito ricoverato al policlinico Umberto I. Dopo alcuni esami e accertamenti venne dimesso a novembre.

A febbraio del 2018, Frizzi rivelò di non aver superato i problemi di salute legati all’episodio di ottobre ma di combattere strenuamente in nome della piccola figlia Stella, e che la ricerca lo avrebbe aiutato.

Il 25 marzo seguente, cinque mesi dopo l’ictus, durante il suo programma, le sue condizioni peggiorarono improvvisamente e fu ricoverato d’urgenza per emorragia cerebrale all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, dove non superò la crisi e morì alle 4:30 di mattina del 26 marzo, all’età di 60 anni. La notizia, diffusa dalle tv nazionali sin dal mattino stesso, colse il pubblico quasi di sorpresa: ancora la sera prima, infatti, Frizzi era regolarmente in onda sulla rete ammiraglia Rai con l’Eredità.

Fabrizio Frizzi chi era: età, moglie, figli, vita privata, carriera

Per quanto riguarda la carriera, Fabrizio Frizzi è stato un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore teatrale e doppiatore italiano.

E’ stato legato sentimentalmente a Carlotta Mantovan (s. 2014–2018) e Rita dalla Chiesa (s. 1992–2002) e ha avuto una figlia, Stella Frizzi, dalla sua storia d’amore con la Mantovan.