Fabrizio Frizzi chi era, dove e quando è nato, la malattia e la morte, Rita Dalla Chiesa, Carlotta Mantovan, figlia, vita privata, L’eredità, biografia e carriera. Questa sera 2 settembre il programma Ossi di seppia – il rumore della memoria presenta uno speciale dedicato a Fabrizio Frizzi, storico conduttore Rai scomparso nel 2018. Il programma è in onda su Rai3 in seconda serata dalle 23:25.

Dove e quando è nato, biografia di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è nato a Roma il 5 febbraio del 1958. Suo padre è stato un distributore cinematografico di Bologna e il fratello, Fabio, è un compositore. Si diploma al liceo classico dell’Istituto San Giuseppe Calasanzio, poi si iscrive a Giurisprudenza presso la Sapienza – Università di Roma. Lascia gli studi dopo solo quattro esami. La sua carriera inizia nel 1976 nella radio, Radio Antenna Musica di Roma, e nelle televisioni private.

La malattia e la morte

Nel 2017 Frizzi viene colto da una ischemia cerebrale e viene subito ricoverato al policlinico Umberto I. Viene dimesso a novembre dello stesso anno. Frizzi torna alla conduzione dell’Eredità a dicembre. Rivela poi di non aver superato i problemi di salute, ma di combattere strenuamente.

Cinque mesi dopo l’ictus le sue condizioni peggiorarono e viene ricoverato d’urgenza per emorragia cerebrale all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Muore alle 4:30 di mattina del 26 marzo, all’età di 60 anni.

Rita Dalla Chiesa, Carlotta Mantovan e la figlia Stella: vita privata di Fabrizio Frizzi

Nel 1992 Frizzi si sposa con Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice televisiva. La coppia si separa nel 1998 e ufficializza il divorzio nel 2002. Si lega poi alla giornalista di Sky TG24 Carlotta Mantovan. I due hanno una figlia, Stella, nata nel 2013. Nel 2014 Frizzi e Mantovan si sposano.

La carriera di Fabrizio Frizzi

Nel 1980 Frizzi approda in Rai, partecipando alla trasmissione per ragazzi Il barattolo, e nel 1982 prende parte alla trasmissione pomeridiana Tandem. Nel 1988 arriva in prima serata su Rai1 con la conduzione di Europa Europa. Dal 1988 conduce il concorso di bellezza Miss Italia fino al 2002.

Nel 1991 gli viene affidata la conduzione del programma Scommettiamo che…? e dal 1994 fa parte del cast dei conduttori del quiz Luna Park, ideato da Pippo Baudo. Nel 1996 Frizzi si cimenta per la prima volta nel doppiaggio per il film d’animazione Toy Story – Il mondo dei giocattoli, prestando la propria voce al protagonista Woody. Dal 2014 al 2018 conduce il programma L’eredità.

