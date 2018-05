ROMA – Dagospia ribadisce l’intenzione dei vertici della Rai di affidare L’Eredità, il programma che è stato condotto da Fabrizio Frizzi fino al giorno della morte, al conduttore Flavio Insinna.

Il sito diretto da Roberto D’Agostino ricorda poi un aneddoto. Lo aveva scritto la giornalista Tiziana Lupi del quotidiano Avvenire dopo la morte di Frizzi. La Lupi aveva deciso di raccontare un particolare a proposito della conduzione del quiz in onda su Rai1.

“L’anno scorso Fabrizio mi aveva confidato che un collega”, scrive la giornalista, “stava tentando di soffiargli la conduzione de L’Eredità o, almeno, condividerla con lui. Naturalmente era molto arrabbiato, ma non per il programma in se stesso quanto perché quell’azione veniva da qualcuno che si professava suo amico…”.