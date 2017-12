ROMA – “Bruttissimo servizio su Fabrizio Frizzi, mancanza di rispetto totale. Non rilanciamo le foto come prima erroneamente avevo fatto. Senza parole”. Lo sfogo arriva da Fiorello. L’amatissimo showman ce l’ha, con ogni probabilità, con il servizio fotografico di Diva e donna che mostra i segni della malattia sul corpo di Fabrizio Frizzi. Il conduttore ha avuto un malore un mese fa e dietro i capelli si vedono i segni di un intervento. Clicca qui per le foto.