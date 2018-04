ROMA – Il ricordo di Fabrizio Frizzi continua nelle persone che gli sono state accanto durante la sua vita.

In questo caso di parla della ex moglie, Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha pubblicato un post su Facebook in risposta all’accusa degli haters secondo cui in questi anni avrebbe cercato di togliere spazio in tv all’attuale moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan.

“I cafoni e quelli in malafede basta bloccarli per non sporcare una pagina di persone perbene”.

La Dalla Chiesa respinge qualsiasi attacco di questo tipo e, per rincarare la dose, al post allega una foto con su scritto: “Signori si nasce. Educati si diventa. Cafoni si resta”.