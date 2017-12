ROMA – L’emozione lo blocca i primi 15 minuti, traspare dalle parole, è dichiarata nel ringraziamento a Carlo Conti, poi tutto sembra come meno di due mesi fa, prima del 23 ottobre quando proprio durante la registrazione de L’Eredità ha avuto un malore, una ischemia, che ha fatto temere per la sua salute. Fabrizio Frizzi è tornato ieri sera in tv riprendendo la conduzione del programma preserale di Rai 1 e tutto è filato liscio, con il pilota automatico della professionalità ultra decennale.

“E’ un regalo di Natale che ha fatto agli italiani tornando in tv” ha detto Conti mentre scorrevano i titoli di coda. “Voi lo avete fatto a me” ha replicato Frizzi contaminando lo studio con la sua risata allegra proverbiale. I due si sono alternati tra conduzione e ruolo di preside durante la trasmissione. Da domani Frizzi tornerà da solo ma con la possibilità di puntate in tandem o alternate con Conti.

‘”L’Eredità è una gioia, fa bene anche al fisico. L’adrenalina sento che mi aiuta a stare meglio”: Fabrizio Frizzi aveva scherzato con Vincenzo Mollica a La Vita in Diretta, poco prima dell’Eredità. “Lo chiamo fratellone, è stato protettivo, un amico straordinario” ha detto con sincera gratitudine al collega che in questi giorni ha avuto le chiavi dello studio conducendo il quiz e spronandolo a recuperare le forze.

Chiavi che Conti ha restituito al 59enne conduttore al termine della puntata. “Ho fatto solo quello che lui stesso avrebbe fatto. Ho coccolato L’Eredità, un programma leader negli ascolti cui tutti gli italiani sono affezionati”, ha detto il collega toscano.

“Ho buttato via l’emozione?” ha detto cercando rassicurazione ad un certo punto della puntata sentendosi sollevato per aver superato l’impatto emotivo di rientrare nello studio. “Stai facendo il programma come se l’avessi fatto negli ultimi tre anni” ha sdrammatizzato Conti, mentre Frizzi più volte nella puntata ha detto “grazie di cuore”. La prima apparizione in tv era stata dall’amica Antonella Clerici alla Prova del Cuoco il 6 dicembre, affacciandosi all’ora di pranzo a sorpresa dal teleschermo, un primo assaggio di diretta per dimostrare al pubblico che con affetto lo ha seguito durante le settimane di paura e in fondo a se stesso di essere pronto per tornare al suo lavoro.