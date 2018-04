ROMA – Intervistato dal settimanale “Gente”, Pippo Baudo è tornato a parlare di Fabrizio Frizzi:

“Fabrizio ha avuto un attaccamento esemplare alla vita – ha detto Baudo – Aveva forte il senso del dovere, per se stesso, ma soprattutto per la sua famiglia. Con il senno di poi si potrebbe dire che forse avrebbe dovuto riposare di più, ma se il male è tremendo non ti risparmia. Ho detto alla moglie Carlotta di contare su di me”.

Frizzi, da quanto si è saputo in queste settimane, aveva tumori diffusi e non curabili. Lo stesso Giletti ha detto “che non sapeva se sarebbe arrivato all’estate”. In effetti, anche chi lavorava con lui negli ultimi giorni di vita, lo aveva visto stanco e affaticato.

Ed è propio alla vedova Carlotta che sono andati molti dei messaggi nei giorni successivi alla morte di Fabrizio. Milly Carlucci ha fatto un appello nella speranza di poterla vedere lavorare in Rai.