Fabrizio Frizzi oggi avrebbe compiuto 61 anni. Il ricordo di Rita Dalla Chiesa

ROMA – Oggi Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni. Su Instagram arriva il messaggio commosso di Rita Dalla Chiesa: “5 febbraio. Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada”. Poche parole, una rosa e una fotografia in bianco e nero appesa negli studi Rai.

Così Rita Dalla Chiesa ha voluto ricordare con un post su Instagram l’ex marito Fabrizio Frizzi, morto il 26 marzo del 2018. Oggi infatti, Frizzi avrebbe compiuto 61 anni. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati dagli utenti nei commenti al post.

Lo scorso dicembre, in diretta, commozione invece per Flavio Insinna a Domenica In. Il conduttore era in studio per parlare di Telethon, la tradizionale maratona televisiva Rai per la raccolta fondi per il sostegno dei malati e Mara Venier, oltre a mostrargli in video il suo grande amico Fabrizio Frizzi, ha mandato in onda il contributo con un gruppo di giovanissimi disabili. E qui Insinna crolla con gli occhi ludici. Flavio Insinna era molto amico di Fabrizio Frizzi dal quale ha raccolto il testimone de “L’Eredità”.

Ospite di Mara Venier aveva svelato un dettaglio: “Quando ho avuto l’incarico, sono rimasto senza parole, mi è passato davanti un mondo e soprattutto Fabrizio. Sono consapevole che da settembre chiediamo al pubblico da casa un salto mortale emotivo però credo che chi amiamo sia come un veliero, dobbiamo concentrarci su quello che di bello abbiamo avuto, anche se ci è stato tolto troppo presto. Fabrizio è come un veliero che non è affondato ma approdato in un altro posto. Io nei giorni in cui proprio non respiro o pensando a papà o pensando a Fabrizio, ripenso a quel veliero che non è affondato, è semplicemente andato verso un mare più bello e un giorno ci ritroveremo su una spiaggia ancora più bella”.