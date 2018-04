ROMA – Rita Dalla Chiesa racconta il suo dolore per la morte dell’ex marito Fabrizio Frizzi ma chiarisce: “A chi mi fa le condoglianze rispondo: le porgerò a Carlotta, sua moglie”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La conduttrice storica di Forum è stata intervistata dal settimanale di gossip Chi, e ha spiegato il suo “ruolo-non ruolo” nella vita dell’amatissimo conduttore Rai morto il 26 marzo scorso.

“Forse non ho più un ruolo per poter stare così male per Fabrizio. La società divide tutti secondo vari ruoli, come se fossimo squadre di calcio. Senza pensare che il dolore è dolore. Punto”, dice, ricordando che la moglie prima e la vedova poi è una sola: Carlotta Mantovan:

“Non sono mai andata in ospedale quando Fabrizio è stato male. Mi sono fatta da parte. Era giusto così. Alla gente che per strada mi ferma per farmi le condoglianze rispondo sempre allo stesso modo: ‘Le porgerò a Carlotta, la moglie‘. Carlotta gli è stata vicina nella sua malattia, invece io con lui ho vissuto tante cose bellissime. Ho capito un’altra cosa: gli ho voluto così bene perché l’ho incontrato subito dopo la morte di mio padre, è stato lui a salvarmi dalla violenza di quel dolore. Ha vissuto i miei anni più bui con una consapevolezza e una maturità non comuni per un ragazzo di 25 anni”.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si lasciarono probabilmente per un tradimento di lui: “Ancora oggi se incontrassi quella donna che me l’ha portata via l’asfalterei”, dice la conduttrice a Chi. Ma con Carlotta è stato diverso: