ROMA – Fabrizio Frizzi dopo il malore che lo aveva colto pochi mesi prima di morire, aveva deciso di assicurare il meglio alla sua famiglia. Una verità che è stata svelata pochi giorni dopo il sesto compleanno della piccola Stella. A rivelare il tutto è stato Lucio Presta che, oltre a voler che il suo libro “Nato con la camicia” uscisse proprio nella data della morte del conduttore, il 26 marzo, ha raccontato quanto gli disse il suo amico Frizzi.

Frizzi e Lucio Presta erano molto amici e il conduttore non ha potuto fare a meno di rivolgersi al suo amico per raccomandarsi e affidare a lui Carlotta Mantovan e la figlia Stella Frizzi. Queste le parole del manager della Tv al magazine Sono: “Non l’ho mai detto ma negli ultimi tempi in cui ha convissuto con la malattia, Fabrizio mi ha chiamato spesso e ci siamo incontrati. Fabrizio mi disse: “Mi addolora profondamente sapere che Stella non potrà avermi per una lunga parte della vita. Ti prego, da questo momento fallo con dolcezza per la forza che tu hai: cerca di avere cura di Carlotta e di Stella”.

A Lucio Presta quindi, secondo il racconto che quest’ultimo ha fatto durante la presentazione del libro dedicato a Frizzi, il conduttore affidò la cura – come in una sorte di testamento – di Carlotta e Stella. Frizzi sapeva che stava per vivere i suoi ultimi giorni. (fonte SONO)