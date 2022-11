Fabrizio Gifuni chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Esterno notte, biografia e carriera. L’attore Fabrizio Gifuni è ospite oggi 13 novembre del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nato, età, biografia di Fabrizio Gifuni

Fabrizio Gifuni è nato a Roma il 16 luglio del 1966. Ha 56 anni. E’ figlio di Gaetano Gifuni, che ha ricoperto la carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Gifuni consegue il diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica e nel 1993 fa il suo esordio in teatro con Elettra diretta da Massimo Castri. Tra il 2004 e il 2010 realizza con Giuseppe Bertolucci il progetto Gadda e Pasolini, antibiografia di una nazione. Fa il suo esordio al cinema nel 1996 con la commedia La bruttina stagionata, regia di Anna Di Francisca.

Moglie, figli, curiosità, vita privata di Fabrizio Gifuni

Distante dal mondo dei social, Gifuni è particolarmente riservato riguardo alla sua vita privata. Dal 2000 è sposato con l’attrice Sonia Bergamasco, con la quale ha anche recitato in alcuni film. La coppia ha due figlie, Valeria e Maria.

L’attore è un grande tifoso della Juventus. Nel 2018 ha ottenuto una laurea honoris causa in Letteratura italiana, filologia moderna e linguistica presso l’Università Tor Vergata di Roma.

La carriera di Fabrizio Gifuni

Particolarmente attivo nel mondo del teatro, Gifuni raggiunge la notorietà presso il grande pubblico grazie soprattutto al cinema. Nel 1998 recita nel film di Gianni Amelio Così ridevano e nel 2000 in Il partigiano Johnny. Tra i film di maggior successo di Gifuni troviamo: La meglio gioventù (2003), Galantuomini (2008), Romanzo di una strage (2011), Fai bei sogni (2014), La belva (2020) e La scuola cattolica (2021).

Nel 2014 l’attore vince il David di Donatello al miglior attore non protagonista per Il capitale umano, di Paolo Virzì. Nel 2022 Gifuni torna a vestire i panni di Aldo Moro nel film Esterno notte di Marco Bellocchio. L’attore ha interpretato Moro anche nel film Romanzo di una strage. Attivo anche in televisione, Gifuni ha interpretato lo psichiatra Basaglia in C’era una volta la città dei matti… e nel 2018 ha interpretato Giuseppe Fava nel film per la tv Prima che la notte.

