Fabrizio Rondolino chi è: moglie Simona Ercolani, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dello scrittore. Rondolino è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1, alla conduzione Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Fabrizio Rondolino

Lo scrittore è nato a Torino il 26 marzo 1960 (età 62 anni). Rondolino è un giornalista, scrittore e blogger italiano. Non abbiamo informazioni sul suo peso o sulla sua altezza.

La moglie e i figli, la vita privata di Fabrizio Rondolino

Sappiamo che è sposato con Simona Ercolani, all’anagrafe Simonetta. La Ercolani è è un’autrice televisiva e produttrice televisivaitaliana, vincitrice nel 2001 del Premio Flaiano per televisione e radio come produttrice del programma Sfide. Per il resto, non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato.

La carriera di Fabrizio Rondolino

Fabrizio Rondolino, nato a Torino nel 1960, è traduttore, giornalista e scrittore. Attualmente vive a Roma. Come si legge su ibs.it, il suo primo romanzo Un così bel posto (Rizzoli 1997) è stato tradotto in molte lingue e ha vinto il Premio Mondello Opera Prima.

Inoltre ha pubblicato: Secondo avviso (Einaudi 1999), Niente da segnalare. 151 storie di un naufragio (Einaudi 2000), L’Italia non esiste (per non parlare degli italiani) (Einaudi 2011).