Facchinetti-McGregor: Daniele Scardina chiama Conor “spazzatura”. La denuncia va avanti, Francesco Facchinetti lo ha ribadito sui social e a Striscia la Notizia. Il pugno in faccia, assurdo e criminale, ricevuto da Conor McGregor non deve restare impunito. “Nemmeno se mi offrisse 10 milioni di dollari”, giura.

Facchinetti-McGregor: Daniele Scardina chiama Conor “spazzatura”

Ha ricevuto molta solidarietà, da colleghi e gente comune. Anche qualche richiesta di ulteriore chiarimento sullo stato del picchiatore irlandese, campione di arti marziali miste e di bravate varie.

Lo stesso Facchinetti ammette di aver capito solo dopo quell’assurda esplosione di violenza il perché di tante guardie del corpo. Servono a proteggere ospiti e umanità varia dalla sua furia. Trattengono lui, è lui il pericolo.

Daniele Scardina: “Mi è caduto un mito”

Non ha fatto mancare il suo sostegno per la vittima e tutto il disprezzo per l’aggressore, Daniele Scardina. Pugile e d ex di Diletta Leotta.

“Quando sono venuto a sapere della vicenda ho pensato ad uno scherzo. È terribile e squallido, chi si comporta come McGregor nel nostro mondo è considerato spazzatura. Noi siamo consapevoli che il nostro corpo è un’arma e dobbiamo essere un esempio di riscatto, di educazione, di unione, cosa che molte persone non rappresentano.

Mi è caduto un mito, quanto accaduto non si spiega e non si può spiegare: questo sport ti dà disciplina, educazione, rispetto, io non accetterei mai una provocazione, non mi permetterei mai di alzare le mani contro una persona.

Il mio obiettivo? Diventare campione del mondo ed essere un esempio per tutti quelli che hanno un sogno, vorrei poter riuscire a combattere contro un pugile del calibro di Canelo Alvarez, ma ora ho anche tanta voglia di sfidare McGregor”.