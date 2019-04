I Fatti Vostri, Adriana Volpe a Giancarlo Magalli: “Ride bene chi ride ultimo”

ROMA – Nei giorni scorsi il settimanale “Oggi” aveva parlato di un possibile ritorno della Volpe ai “Fatti Vostri”.

Giancarlo Magalli, condividendo sul suo profilo Facebook lo screenshot di un articolo che segnalava il probabile ritorno della Volpe, aveva commentato con una sonora risata. Per poi spiegare: “Io non rido di Adriana, come non riderei di nessun altro che perdesse il lavoro, rido di quei siti pseudo giornalistici che, per attirare visualizzazioni, pubblicano notizie assurde e prive di ogni fondamento”.

E ora Adriana Volpe su Instagram risponde a tono: “Mi piacerebbe sapere se anche i direttori della Rai, dal Cda al direttore generale fino ad arrivare al direttore di rete ridono come te… ci vuole coraggio ad essere così spavaldo #ridebenechirideultimo”. Fonte: Instagram.