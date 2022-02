Fausto Leali chi è, età, altezza, malattia, moglie, figli, dove e quando è nato, vita privata, carriera. Il cantante di Mi manchi e A chi è uno degli interpreti più noti e apprezzati della musica italiana. Andiamo però a conoscerlo meglio nella sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Fausto Leali

Fausto Leali è nato il 29 ottobre 1944 a Nuvolento, in provincia di Brescia. Allo stato attuale ha dunqu 77 anni. E’ del segno zodiacale dello Scorpione. E’ alto 173 centimetri per un peso forma di 70 kg.

Il suo primo maestro di chitarra è Tullio Romano, componente dei Los Marcellos Ferial. A 14 anni avviene il suo primo ingaggio come professionista nell’orchestra di Max Corradini. A 16 anni entra nell’orchestra del fisarmonicista jazz Wolmer Beltrami.

Nel 1961 incide il suo primo 45 giri, con lo pseudonimo Fausto Denis. Nello stesso anno scrive e incide la canzone Amarti così. In seguito, nascerà il sodalizio con la band “I Novelty”. Incide diversi dischi, tra i quali le due cover dei Beatles Please Please Me e Lei ti ama (She Loves You). Nel 1965 con i Novelty partecipa, come gruppo spalla, alle 3 date dell’unico concerto italiano dei Beatles.

Incomincia quindi a dedicarsi alla musica nera, in particolare al soul, che ben si addice alle caratteristiche della sua voce.

La moglie, i figli, la vita privata di Fausto Leali

Per quanto riguarda la sua vita privata, il cantante di Nuvolento ha avuto due matrimoni. Il primo con Milena Cantù (dal 1968 al 1983) e il secondo, ancora in corso, con Germana Schena (dal 2014). Il cantante ha tre figli: Francis Faustino Leali, Samantha Leali, Deborah Leali.

Malattia, gli interventi di Fausto Leali

Fausto Leali ha subito un intervento chirurgico al Policlinico di Monza nel 2017 per una delicata operazione di ernia, riuscita perfettamente. Nel 2019 invece è apparso ospite in trasmissioni televisive con grandi occhiali da sole dopo un intervento alla cataratta.

La carriera di Fausto Leali

Fausto Leali è un cantante italiano contraddistinto da una vocalità caratteristica che gli fruttò l’appellativo di negro bianco. Tra i suoi più grandi successi si distinguono A chi, Deborah, Angeli negri, Un’ora fa, Io camminerò, Io amo, Mi manchi e Ti lascerò.

Fausto Leali e le sue esperienze nel mondo della recitazione

Leali non è solamente un cantante, ha preso parte anche ai seguenti film: I ragazzi dell’Hully Gully, regia di Marcello Giannini e Carlo Infascelli (1964) Nessuno mi può giudicare, regia di Massimiliano Bruno (2011) – cameo.