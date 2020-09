Blitz dice

Reddito Cittadinanza, per averlo, per vederselo pagato a fine mese basta…non averne diritto. Il caso dei fratelli Bianchi non deve destare sorpresa, non è un caso. E’ invece quasi una costante che, se sottoposta a controlli, l’erogazione dei 500 circa al mese si rivela destinata a chi non ne ha diritto.