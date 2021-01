Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi: "Ho chiuso la nostra camera e..."

Blitz dice

Trump preso in flagranza mentre comanda un broglio elettorale; inventarsi 12 mila voti per lui in Georgia. Non viene obbedito nell’ordire l’imbroglio, è un repubblicano a dirgli no. 6 gennaio, ratifica al Congresso del voto popolare che fa Biden presidente. Trump proverà a fare e far fare di peggio. Epifania se lo porterà via?