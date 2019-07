ROMA – Federica Nargi stupisce tutti. Da quando è un personaggio televisivo, l’avevamo sempre vista con i capelli neri. Adesso ha cambiato radicalmente look passando al biondo. Questa sua scelta, ufficializzata attraverso una storia Instagram dove ha menzionato Max Valvano, hair stylist di tante dive della tv, ha fatto discutere i suoi fan sui social network.

Federica Nargi è stata velina di Striscia la Notizia dal 2008 al 2012. Poi ha partecipato a numerose trasmissioni televisive. Dal punto di vista sentimentale, dal marzo 2009 è fidanzata con il calciatore Alessandro Matri, con il quale ha avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019.

Federica Nargi bionda, ecco come hanno reagito i suoi fan sui social network.

Valeria P. è rimasta perplessa: “Perché la #Nargi si è fatta bionda????”. Hope non si capacita della scelta dell’ex velina di Striscia la Notizia: “Nargi come hai osato diventare bionda?”.

Ileana ha scritto: “La Nargi e la Leotta sono due bellezze completamente differenti. Ad ogni modo, dubito che la bionda possa competere con la mora”. Alberto F. ha scritto: “Ma siete sicuri che si tratta della Nargi? A me sembra Elena Santarelli. La somiglianza tra le due è davvero impressionante ora che la Nargi è diventata bionda”.

Lucia V. è andata oltre al colore dei capelli: “Ragazzi ma a chi importa se è diventata bionda? Ha un fisico perfetto. E’ bellissima sia da bionda che da mora. Sarebbe bella anche con i capelli fucsia!”.

C’è chi non accetta la scelta della Nargi, Valerio R. ha scritto: “Abbiamo imparato ad amare la Nargi come velina mora. Adesso che è bionda è come se non è più lei. Ha sbagliato a cambiare colore di capelli. Per me resterà sempre la velina mora di Striscia la Notizia”.