Federica Panicucci chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Mario Fargetta, Marco Bacini, figli, vita privata, Instagram, dove vive, Mattino Cinque, biografia e carriera. La conduttrice Federica Panicucci è ospite oggi 3 ottobre del programma Verissimo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Federica Panicucci

Federica Panicucci è nata il 27 ottobre del 1967 a Cecina, in provincia di Livorno. Ha 53 anni. E’ alta 175 cm. Dopo alcune esperienze nel mondo della moda e della pubblicità, fa il suo debutto in televisione nel 1987 come “centralinista” di Portobello, storico programma di Enzo Tortora . L’anno successivo è una delle annunciatrici di Rai3 e di Supersix, rete per la quale ha condotto diverse rubriche musicali. Profilo Instagram: federicapanicucci.

Mario Fargetta, Marco Bacini, figli, dove vive, vita privata di Federica Panicucci

La conduttrice, nel 1995, conosce il dj Mario Fargetta. I due si sposano nel 2006 e hanno due figli, Sofia e Mattia. La coppia si separa nel 2015 e la Panicucci, l’anno successivo, si lega all’imprenditore Marco Bacini: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere”. La conduttrice vive in centro a Milano.

Festivalbar, La pupa e il secchio, Mattino Cinque: la carriera di Federica Panicucci

Nel 1988 la Panicucci inizia a lavorare in Fininvest dove prende parte della trasmissione Il gioco delle coppie condotta da Marco Predolin. Nello stesso anno debutta come attrice con una parte nel telefilm Balliamo e cantiamo con Licia. Nel 1992 conduce l’anteprima del Festivalbar, Festivalbar – Zona verde, e l’anno successivo affianca Fiorello e Amadeus nella conduzione del programma musicale. Torna a condurre il Festivalbar anche nel 1994 e nel 1995.

Nel 1996 la Panicucci approda in Rai per affiancare Adriano Celentano nel programma Arrivano gli uomini. Su Italia 1 conduce Capodanno in diretta, in onda in occasione del Capodanno del 1996. Dal 2000 al 2005 lavora in esclusiva per la Rai conducendo tre programmi: Affari di cuore, Batticuore e Scherzi d’amore.

La Panicucci nel 2006 lascia la Rai firmando l’esclusiva per Mediaset e torna su Italia 1 dove conduce Comedy Club. Nello stesso anno affianca Enrico Papi alla conduzione del nuovo reality show La pupa e il secchione. Nel 2009 la conduttrice firma un contratto quadriennale di esclusiva per Canale 5. Nella stagione 2009/2010 sostituisce Barbara D’Urso nel rotocalco mattutino Mattino Cinque, che continuerà a condurre anche nelle edizioni successive.

Nel 2021, per la prima volta sulle reti Mediaset, conduce la Partita del cuore.

