Federica Panicucci ha condotto la puntata odierna di Mattino 5, sulle reti Mediaset, con la mascherina. In molti si sono chiesti il perché. Eccolo svelato. Negli ultimi giorni si parla solamente di guerra in Ucraina ma esiste ancora il Covid! La conduttrice televisiva è venuta a contatto con un positivo e quindi, come da protocollo, ha dovuto condurre la sua trasmissione tv quotidiana con la mascherina protettiva.

Federica Panicucci, i motivi della mascherina durante Mattino 5

Federica Panicucci alla conduzione di Mattino 5 con la mascherina Ffp2 contro il Covid. Nello spiegare il motivo di questa sua decisione, andiamo a ripassare il nuovo protocollo contro il Covid.

Infatti, in caso di contatto con una persona positiva al Covid, non è più obbligatoria la quarantena o isolamento fiduciario. Cosa prevede il nuovo protocollo? Si può uscire di casa, si può anche andare a lavorare ma non si può togliere la mascherina anti Covid.

Federica Panicucci e la mascherina in tv, cosa prevede il nuovo protocollo anti Covid

In altre parole, si può condurre una vita normale ma sempre e solo con la mascherina. In questo modo, le persone che vengono a contatto con un soggetto positivo, in attesa di avere notizie sulla loro positività o meno, non sono più obbligate a restare a casa ma possono recarsi tranquillamente a lavoro.

Per questo motivo, la Panicucci ha potuto condurre regolarmente Mattino 5 ma ha dovuto farlo con la mascherina Ffp2.