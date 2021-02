Federica Panicucci, incidente in casa con la griglia rovente: si presenta in studio con la mano fasciata (Foto Ansa)

Incidente in casa per Federica Panicucci che per sbaglio ha preso in mano una griglia rovente. La conduttrice di Mattino Cinque è stata quindi costretta a presentarsi in studio con la mano visibilmente fasciata.

Federica Panicucci racconta l’incidente in casa

Quando è entrata in studio con la mano fasciata, gli ospiti di Federica Panicucci se ne sono accorti subito. Raffaello Tonon in primis, che subito ha chiesto dell’accaduto. “Era incandescente – ha detto la Panicucci spiegando di aver afferrato la griglia incandescente senza accorgersene -. La pelle non è rimasta attaccata alla griglia…L’ustione è stata bella tosta. Posso dire che ho provato un male disumano. “Ho afferrato la griglia dei fuochi per spostarla e pulire sotto, dimenticandomi che avevo appena cucinato. Devo tenere i bendaggi almeno per una settimana”.

“In molti mi hanno scritto per sapere cosa è successo alle mie mani. Approfitto di questo momento in cui sono in macchina con Bacini per raccontarvi cosa mi è capitato. Un incidente domestico. Ho sollevato la griglia incandescente con tutte e due le mani, perché è molto pesante. L’ho lasciata e fortunatamente la pelle non è rimasta attaccata”, ha raccontato Federica Panicucci poi ai suoi follower.

Anche il compagno di Federica Panicucci parla dell’incidente

A intervenire sui social anche il compagno di Federica Panicucci, Marco Bacini, che ha aggiunto qualcosa in più sull’incidente in casa: “Mi hai chiamato urlando. Io ho fatto il salvavita…A distanza l’ho teleguidata per aiutarla a fare le manovre di primo soccorso”. La Panicucci si è recata subito dopo in farmacia dove l’hanno curata. “State sempre molto attenti a casa – ha invitato tutti – perché ci possono essere sempre tante insidie. Comunque il peggio è passato”.