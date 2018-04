Federica Panicucci e il fuorionda: la regia la inquadra a tradimento lei è una furia

ROMA – Federica Panicucci beccata a Mentre rimprovera i suoi collaboratori.

La conduttrice di Mattino 5 è stata ripresa mentre, in studio, sta discutendo animatamente per un imprecisato motivo. In diretta sta andando un servizio su Paola Di Benedetto e Francesco Monte: la regia manda in diretta la conduttrice che fa dei gesti che non sembrano troppo concilianti.

Libero ha notato il particolare ed ha pubblicato il video visibile cliccando qui.