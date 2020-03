Blitz dice

Coronavirus in tv, c’è un contagio da fermare, quello degli ospiti. Format principe in tv si fonda su ospiti in studio, tanta tv su coronavirus esige tanti ospiti. Quindi caccia all’ospite, anche se incompetente. Quindi contagio, epidemia di ovvietà e sciocchezze mescolate e agitate dal conduttore/trice. In tv focolaio? No, pandemia.