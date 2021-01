Federica Pellegrini chi è: marito, fidanzato, figli, età, vita privata, carriera del giudice di Italia’s Got Talent. La nuova stagione del grande show Italia’s Got Talent per tutta la famiglia è in arrivo con sette puntate di audizioni e una finale live che incoronerà il vincitore.

Confermata giuria e conduzione. La Pellegrini sarà tra i giudici del talent show. Appuntamento su TV8, dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle ore 21.30.

Federica Pellegrini chi è: marito, fidanzato, figli, età, vita privata

La nuotatrice è nata a Mirano il 5 agosto 1988 e ha 32 anni. La Pellegrini è molto gelosa della sua vita privata ma alcune cose le sappiamo…

Non è sposata e non ha figli ma avrebbe una relazione sentimentale con il suo allenatore Matteo Giunta (cugino di Filippo Magnini). Matrimonio in vista? Non è dato saperlo…

La carriera di Federica Pellegrini giudice di Italia’s Got Talent

Federica Pellegrini è una nuotatrice italiana specializzata nello stile libero. In questa specialità è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Grazie anche ai successi ottenuti nel mondo dello sport, è diventata è un personaggio televisivo.

Oltre che una vera e propria influencer. Dal 2019 è diventata giudice del talent show Italia’s Got Talent, in onda su TV8 e Sky Uno. La Pellegrini dovrebbe essere una delle stelle della Nazionale Italiana di Nuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2021.