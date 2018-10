ROMA – E’ la settimana decisiva per le nomine Rai. La novità delle ultime ore riguarda il Tg1, per la cui direzione, in quota 5 Stelle, circola il nome di Federica Sciarelli. Non Alberto Matano e nemmeno Andrea Bonini di Sky, dunque, ma la giornalista conduttrice di Chi l’ha visto? sarebbe il nome su cui Di Maio punta per il Tg più importante. In corsa c’è anche Franco Di Mare, ma su di lui ci sarebbe un veto della Lega, mentre Sciarelli è molto apprezzata anche da Salvini.

Diventare direttore del Tg1 o in alternativa, secondo AdnKronos, di Rai3, sarebbe uno scatto di qualità notevole per la giornalista che potrebbe anche sentire il desiderio di lasciare gli adorati fan di Chi l’ha visto? per affrontare una sfida del tutto nuova e estremamente diversa rispetto a ciò che fa ora.

C’è da dire, però, che Federica Sciarelli non sarebbe costretta a lasciare Chi l’ha Visto?: qualora la conduttrice venisse nominata alla direzione del Tg1 o di Rai3, potrebbe pensare di mantenere anche il suo vecchio lavoro e accontentare così i milioni di spettatori che la seguono dal 2004.