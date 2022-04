Federica Sciarelli chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Chi l’ha visto, biografia e carriera. La giornalista Federica Sciarelli conduce questa sera 27 aprile il programma Chi l’ha visto?. Il programma è in onda su Rai3 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli è nata a Roma il 9 ottobre del 1958. Ha 63 anni. Il padre è avvocato dello Stato. Si diploma al liceo classico e all’età di 20 anni inizia la professione vincendo una borsa di studio per l’avviamento alla carriera giornalistica. Il suo primo lavoro è all’Ufficio informazioni parlamentari dove rimane per quattro anni. Nel 1987 inizia la carriera giornalistica al TG3.

Marito, figli, social, vita privata di Federica Sciarelli

La giornalista è molto riservata riguardo alla sua vita privata. Non ha alcun profilo social su Facebook, Twitter e Instagram. Ha un figlio di nome Giovanni Maria, nato nel 1996 da una precedente relazione. Non si hanno informazioni riguardo il marito e le sue precedenti relazioni.

La carriera di Federica Sciarelli

Dal 2004 la Sciarelli conduce il programma Chi l’ha visto? in onda su Rai3. E’ cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Pubblica il suo primo libro nel 2006, Tre bravi ragazzi, dagli atti del processo riguardo il massacro del Circeo. L’anno successivo pubblica Con il sangue agli occhi. Un boss della banda della Magliana si racconta, in collaborazione con Antonio Mancini, uno dei protagonisti della banda della Magliana.

Nel 1991 la giornalista viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, onorificenza conferitale dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Nel 2015 è la madrina della parata del Roma Pride per i diritti LGBT.

La giornalista, nel 2010, annuncia in diretta su Rai3 la morte e il ritrovamento del corpo di Sarah Scazzi alla madre Concetta e a milioni di persone. Dal 2019 presenta in seconda serata su Rai3 la docuserie Dottori in corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù.