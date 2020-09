Federico Fashion Style contro Antonella Mosetti: “Mi devi ancora 600 euro”

Nuova lite, questa volta pubblica, tra Federico Fashion Style e una sua ex amica, la showgirl Antonella Mosetti. Il motivo? Un servizio non pagato.

Durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, è andato in scena uno scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti.

Barbara d’Urso ha ospitato il parrucchiere dei vip, che si è dovuto scontrare con sei donne.

Le donne hanno raccontato le loro esperienze con l’hair stylist ed hanno criticato i prezzi e la qualità dei servizi del suo negozio.

Tra queste c’era Antonella Mosetti, che ha rivelato di essere stata la prima, circa 10 anni fa, ad aiutare Federico ad entrare in questo mondo ma non di aver mai ricevuto un ringraziamento da parte del parrucchiere.

Secondo Federico Fashion Style invece, Antonella Mosetti con sua figlia, erano solite usufruire di un trattamento privilegiato nel salone.

I due però ebbero una discussione che li fece allontanare. Il motivo fu il conto che il parrucchiere presentò alla Mosetti: 600 euro.e un conto di 600€.

Un conto che però Antonella Mosetti non pagò mai.

“Sei venuta nel salone, la tua carta di credito non passava… diceva “transazione non eseguita”. Io ti ho detto “vieni un’altra volta, non c’è nessun problema, me li riporti”. Mi hai bloccato sul telefono e sei scomparsa”.

Antonella Mosetti ha respinto tutte le accuse, sottolineando di aver sempre pagato tutto.

La showgirl ha poi accusato il parrucchiere di essere arrogante e bugiardo, lanciando inoltre una frecciatina relativa agli ascolti del programma dell’hair stylist.

La replica del parrucchiere non è tardata ad arrivare: “Il mio programma è alla quarta stagione, e tu invece cosa fai Antonella?”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)