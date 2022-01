Federico Fashion Style chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlia, vita privata, carriera e biografia

Chi è Federico Fashion Style: età, dove e quando è nato, moglie, figlia, vita privata, carriera e biografia del famoso hair stylist questa sera ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Federico Fashion Style

Federico Lauri è nato ad Anzio, in provincia di Roma, il 5 ottobre 1989 (età 32 anni). Già all’età di cinque anni si divertiva ad acconciare i capelli della madre usando degli stuzzicadenti come forcine. A 13 anni va a lavorare in un salone di parrucchiere di un amico del padre. Abbandona dopo gli studi dopo la scuola dell’obbligo per concentrarsi completamente sull’attività di parrucchiere.

La carriera di Federico Fashion Style

Poco dopo aver compiuto 18 anni, Federico apre il suo primo negozio ad Anzio ma il suo talento è così evidente che velocemente apre due punti vendita a Corso Como a Milano e in Sardegna. Successivamente arriva anche a Piazza di Spagna, dove apre il suo quarto salone. Sono stati successivamente aperti altri punti nella città di Roma all’Eur e uno a Napoli. Proprio l’apertura del salone di Napoli, l’11 luglio 2021, ha suscitato non poche polemiche per il party in pieno centro organizzato da Federico Lauri con molti VIP e ospiti che hanno intasato la via dove ha sede il negozio, senza tener conto delle regole anti Covid. Visto il suo crescente successo, nel 2019 Real Time lo ha voluto come protagonista del programma “Il salone delle meraviglie” .

Nell’estate 2020, dopo il ritorno dalla Sardegna dove si ha contratto il Covid, Selvaggia Lucarelli lo ha attaccato per la sua poca attenzione alle misure anti contagio. Pochi mesi fa, a luglio, l’apertura del salone di Napoli ha suscitato non poche polemiche per il party in pieno centro dove molti VIP e ospiti hanno intasato la via dove ha sede il negozio, senza tener conto delle regole anti Covid.

Nel 2021 è stato un concorrente di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 di Milly Carlucci, ballando in coppia con Anastasia Kuzmina. La coppia ha raggiunto la finale poi vinta da Arisa.

Prezzi taglio, piega e colore

Federico Fashion Style ha pubblicato i prezzi del suo salone di Bellezza all’Eur a Roma: un taglio viene intorno ai 35 euro, mentre per la piega sono 25 euro e l’hair terapy 35 euro. Una maschera costa 30 euro mentre il colore a partire da 45 euro quello classico e 58 quello senza ammoniaca. Se invece volete un trattamento henné il prezzo è di 60 euro. Se si vuole invece provare una delle tecniche ideate da Federico, come il Fly to sky, bisogna spendere fino a 240 euro.

Moglie, figlia e vita privata di Federico Fashion Style

E’ sposato da tanti anni con Letizia Porcu. La coppia ha anche una figlia di nome Sophie Maelle nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale. E’ stato lui stesso a rivelarlo: Federico infatti soffre di varicocele e questa malattia lo ha portato alla sterilità. Solo dopo essersi operato è riuscito a concepire Sophie insieme alla sua compagna.