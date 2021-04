Federico Fashion Style, chi è Federico Lauri, il parrucchiere dei vip di Anzio: età, Instagram, moglie, prezzi

Federico Fashion Style, chi è l’hair stylist dei vip originario di Anzio in provincia di Roma. Federico Lauri è diventato famoso grazie al programma in onda su Real Time “Il Salone delle Meraviglie”. Questa sera è ospite nello show di Enrico Papi in onda su Tv8 “Name That Tune”.

Federico Fashion Style, età, Instagram, altezza e peso

Federico è nato ad Anzio in provincia di Roma il 5 ottobre 1989 ed ha 31 anni. Il suo segno zodiacale è la Bilancia. La sua altezza è 175 centimetri per 65 chili di peso. Non ha nessun tatuaggio: il suo profilo Instagram è @federico_fashion_style che conta 1,1 milione di followers.

Federico Fashion Style è il parrucchiere dei vip

Fin da piccolo Federico ha sempre voluto fare questa professione. Già all’età di cinque anni si divertiva ad acconciare i capelli della madre usando degli stuzzicadenti come forcine. A 13 anni è andato a lavorare in un salone di parrucchiere di un amico del padre. Sua madre è stata la prima cliente, il giorno che è riuscito ad aprirsi un suo salone.

Tra i vip per cui ha lavorato ci sono Valeria Marini e Giada Pezzaioli. Giulia De Lellis, Guendalina Canessa, Giulia Nati, Aida Yespica sono state invece ospitate all’interno della trasmissione che va in onda su Real Time.

Dopo Anzio, Federico ha aperto saloni in corso Como a Milano e in Sardegna. Successivamente ha aperto anche a Piazza di Spagna a Roma. Successivamente ha aperto altri negozi sempre a Roma e in altre città tra cui Napoli. Alle inaugurazioni hanno partecipato personalità come Valeria Marini, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Federico Fashion Style, prezzi

Questo un elenco dei prezzi che Federico applica. Qui il sito del suo salone di Milano.

Taglio donna con Federico 48,00 €

48,00 € Taglio donna 40,00 €

Shampoo + piega 35,00 €

Colore (ritocco) 60,00 €

Colore senza ammoniaca (ritocco) 70,00 €

Colore intero 120,00 €

Colore ad Henné 80,00 €

Ripigmentazione da 40,00 € a 60,00 €

Federico Fashion Style, vita privata

Federico è sposato da tanti anni con una donna di nome Letizia. La coppia ha anche una figlia di nome Sophie Maelle nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale. Sua moglie è nata nel 1990 ed è una ex studentessa dell’istituto di moda Colonna-Gatti di Nettuno. Ha aperto uno shop online di abbigliamento dove propone abiti scintillanti. Lo stile che non si discosta molto da quella che il marito propone per i capelli.

Federico Fashion Style non è gay. Lui stesso ha smentito le voci spiegando di essere sposato e di avere una figlia di 12 anni. I suoi atteggiamenti tuttavia potevano far pensare a un diverso orientamento sessuale che però Federico ha sempre smentito categoricamente.